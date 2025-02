Movieplayer.it - Elodie a Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7, testo e significato

torna per la quarta volta sul palco dell'Ariston. Il brano si intitola7, la malinconia di una mattina in cui arriva il tempo di dimenticare.non ha bisogno di presentazioni: uscita dalla scuola di Amici nel 2016, ha poi avviato una fortunata carriera musicale. Quella al Festival di, sarà la sua quarta partecipazione. Il brano si intitola7, una canzone che riflette sulla malinconia che si prova dopo una notte speciale.7, ilcompleto7 è sritto da D. Petrella - D. Simonetta - E. Di Patrizi Edito da Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/ Double Trouble Club/Eclectic Music Publishing Quanta gente passa e se ne va Che non sa chi sei Contarla credo sarebbe inutile .