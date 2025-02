Lapresse.it - Elezioni in Ecuador, i comizi finali

La campagna elettorale per lepresidenziali insi è conclusa giovedì con idei candidati in vista del voto di domenica. 16 i candidati: tra loro il presidente in carica Daniel Noboa e l’avvocatessa di sinistra Luisa González, sconfitta nel ballottaggio del 2023. Noboa ha tenuto il suoo di chiusura nella capitale, Quito, giovedì. Tra applausi, canti e slogan per il cambiamento, Gonzalez si è rivolta a diverse migliaia di sostenitori nel centro di Guayaquil.Altri candidati hanno concluso la loro campagna elettorale con un tour nel sud della capitale, come nel caso del candidato Leonidas Iza, mentre Andrea Gonzalez ha optato per una campagna virtuale rispondendo alle domande in una trasmissione in diretta sui social network da Guayaquil. Per vincere domenica, un candidato deve ottenere il 50% dei voti o almeno il 40% con un vantaggio di 10 punti sull’avversario più vicino.