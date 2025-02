Donnapop.it - Eleonora Giorgi e il «tempo contato»: le parole strazianti di Clizia Incorvaia non fanno presagire nulla di buono

Leggi su Donnapop.it

Come sta? La nuoraha pubblicato un post su Instagram che non lasciadi: cosa ha detto?Come sappiamo, la situazione dell’attrice è delicatissima e di recente è stato anche suo figlio Andrea Rizzoli a parlarne pubblicamente; in un’intervista del Corriere della Sera, presentando il suo libro Non ci sono buone notizie, il primogenito diha fatto un quadro molto complicato.In una recente intervista di Verissimo, la diretta interessata, invece, sulla sua malattia aveva dichiarato quanto segue: “Com’è andato l’esame importante? Quello mi toglie molto il sorriso Silvia. Mi sono vestita di verde perché mi serve speranza. Però purtroppo la tac ci ha racche è tutto molto progredito, al punto che tra l’altro stasera ho una riunione con gli oncologi”.