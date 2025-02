Quifinanza.it - Electrip a Milano con il più grande hub per la ricarica ultraveloce in Italia, le tariffe

Grazie a, Assago (alle porte diin zona Sud Ovest) vede la nascita del piùhub d’e del Sud Europa per ladelle auto elettriche.La nuova infrastruttura ospita 32 punti dida 400 kw ciascuno, capace di erogare fino a 6,4 Mw, pari al fabbisogno energetico orario di circa 6.500 abitazioni.ad Assago con laSono lontani i tempi in cui Assago era finita sui giornali perché un anonimo automobilista, non trovando abbastanza colonnine diper la sua Renault Fluence Ev, non aveva trovato altra soluzione che calare in strada una prolunga dalla finestra del suo ufficio al secondo piano.La scelta di Assago non è casuale: l’hub è stato situato in una posizione strategica, ovvero nel Business Park diFiori Nord.