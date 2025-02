Quotidiano.net - Echo Show 8: ottimo prezzo per il display intelligente di Amazon che non può mancare in una casa smart

Leggi su Quotidiano.net

Quando si parla dihome, non si commette un errore affermando cheha avuto e continua ad avere un ruolo chiave. Ad esempio, molto popolari sono i suoi dispositivi della gamma, e tra questi c'è anche lo8, un hub dotato di untouch da 8 pollici e "potenziato" dalla versatilità di Alexa. Comodo per accendere le luci, riprodurre musica e ascoltare le previsioni meteo tramite richieste vocali, può essere utilizzato anche per l'intrattenimento (film, serie TV, ricette) ed effettuare videochiamate. Il suo costo? Oggi, visto lo scontodel 30%, è di 119 euro, spedizione inclusa. Approfitta dell'offerta:8 in sconto Ecco perché8 è l'hub perfetto per laL'estetica del dispositivo è elegante e minimal, capace di integrarsi in qualsiasi ambiente domestico senza stonare.