Ilrestodelcarlino.it - “Ecco perché la nevicata dell’85 fu unica”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 7 febbraio 2024 – Cosa resterà degli anni Ottanta. Se lo chiedeva Raf e in qualche modo ce lo si chiede sfogliando il volume Ladel secolo. L’Italia nel 1985 (Il Mulino) in cui gli autori Arnaldo Greco e Pasquale Palmieri ricostruiscono quei giorni sotto zero. Un affresco che parte dalla ricostruzione metereologica, ma che si allarga all’immaginario del decennio. Se ne parlerà domani a Bologna – alle 15.30, alla Casa di Quartiere di via Saliceto – e se ne parlerà oggi, del nostro podcast il Resto di Bologna. Pamieri, come mai quellaè così famosa? “Ci sono stati altri eventi climatici rilevanti all’insegna del freddo – spiega il docente universitario di Storia moderna e dei media –. Ad esempio ladel 1956: chi è esperto di Sanremo ricorderà la canzone di Mia Martini (1990).