Ilgiorno.it - Ecco le Comunità energetiche solari: "Soluzioni ideali per Comuni e privati"

Leggi su Ilgiorno.it

"Lesono un modo concreto per combattere l’individualismo e molti problemi dell’oggi. Permettono una visione collettiva dell’energia e forse aumentano il senso di consapevolezza". Con queste parole Andrea Sari, presidente del circolo di Legambiente di Lodi, ha aperto il seminario di ieri diSolare e Lodi Solare sul tema dellerinnovabili solidale (CERS), tenutosi dalle 14 presso la Sala della Musica della fondazione Maria Cosway. L’incontro puntava a dare una visione approfondita delle, di come stanno crescendo nel territorio e anche oltre, come nel Piacentino. In apertura ci sono stati i saluti del sindaco di Lodi Andrea Furegato. "Il territorio ha un intrapreso un percorso preciso sulle Cers, questo lo si deve ad Andrea Poggio, va riconsciuto; noi vogliamo che queste realtà continuino a sbocciare e crescere, verso un futuro rinnovabile" ha detto.