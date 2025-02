Iltempo.it - Ecco le chat "rubate" per infangare Giorgia. Il libro-boomerang tra fake e forzature

Due pagine con titolo strillato,le "sconvolgenti"di Fratelli d'Italia. La carta è quella del Fatto Quotidiano che vende così l'anticipazione di un-verità fatto in casa, con la firma di Giacomo Salvini, “fratelli di”. Un testo, fino a ieri, introvabile. Secondo i "sinistri" doveva essere la "bomba" dell'anno, l'introvabile "grimaldello" per dare un'altra scossa a "quella" e invece già era sulla scrivania dei soliti compagni, che in realtà avevano già constatato come non ci fosse «nulla di eclatante». Il "Tempo", però, ha letto, in anteprima, il trattato alla ricerca delle "scioccanti" rivelazioni. Senza, però, trovarle. Più che altro si tratta di un manuale che segna le diverse posizioni assunte da Fratelli d'Italia e dalla Lega, soprattutto nel primo governo Conte (con Matteo Salvini al governo eMeloni all'opposizione) o meglio quando si stava trattando per portare Draghi a Chigi.