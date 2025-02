Liberoquotidiano.it - "Ecco la farse che fa da Viagra per i giornaloni": svelata l'ultima balla su Giorgia Meloni | Video

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Il direttore editoriale di Libero analizza le mosse dei progressisti e della sinistra per cercare di screditare l'Italia all'estero. Il rosicamento per il consenso elevato del governoè così impattante sulle strategie della sinistra che ormai l'agenda degli attacchi va un po' a casaccio, addirittura inventando presunti prcedimenti dell'Onu per il caso Almasri. Ma non finisce qui. Come è noto a tenere banco nella giornata di ieri è stato il caso della Cpi e della presunta indagine, nettamente smentita, sul governo italiano. Ebbene, la Cpi ha dettoi che "per ora non c'è alcun prcediemnto". E Capezzone tuona: "Quel 'per ora' è ilche tiene su idi casa nostra".