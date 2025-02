Liberoquotidiano.it - "Ecco i nomi dei prossimi due conduttori di Sanremo": Gerry Scotti sgancia la bomba

"Troppe cose da fare su Canale 5. Magari quando sarò in pensione: verso i 75/78 anni":, che affiancherà Carlo Conti durante la prima serata del festival dimartedì 11 febbraio, lo ha detto in un'intervista al Giornale parlando della possibilità di presentare la kermesse in futuro. Poi, scherzando, ha aggiunto: "Del resto conosco già l'elenco dei: Bonolis, De Martino, poi tocca a una donna, e poi a me. Magari intanto ci torno in gara.". Sul Festival, poi, il conduttore ha confessato i suoi auspici: "Che sia il Festival della serenità,è quasi una festa da calendario, una liturgia, ma c'è tanto bisogno di festa. Per questo Carlo ha convocato me e Antonella (Clerici, ndr). E mi fa tanto piacere trovare sul palco Jovanotti tornato in forma". Un passaggio, poi, sul rapper Emis Killa, che ha deciso di ritirarsi dalla gara dopo aver saputo di essere indagato nell'inchiesta sugli ultras milanesi.