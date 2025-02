Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Tolentino, Tortelli: "Con la tripletta mi sono sbloccato»

Paoloè senza dubbio il protagonista assoluto del successo cremisi a Chiesanuova dove il centrocampista delha firmato unache ha sancito i tre punti per la squadra., una prova superlativa sua e della squadra: è stata finora la miglior partita? "sollevato per essermidopo tante gare senza gol. Ho aiutato la squadra a vincere una partita che alla vigilia sembrava tra le più proibitive, ma tutti abbiamo risposto benissimo. La cattiveria sotto porta ha fatto la differenza perché abbiamo avuto lo spirito giusto per portare la partita sui binari più congeniali. Dedico la vittoria, a nome del direttore Crocetti e della la società cremisi, al nostro dottor Stefano Gobbi, che sta vivendo un momento delicato e gli siamo vicini". Lei è uno dei leader carismatici oltre che tecnici della formazione, sente tale responsabilità all’interno del gruppo? "Sicuramente.