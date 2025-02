Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 21^ giornata

Leggi su .com

Il K Sport inseguirà la settima sinfonia di fila in casa del Fabriano Cerreto. Per la Maceratese sfida al fantasma Sangiustese. Chiesanuova per rialzarsi ad Urbino.Vallesina, 07 febbraio 2024 – Il tempo si fa sempre più critico inMarche. Con la domenica in arrivo, si entrerà a gamba tesa verso il rush finale del massimo campionato regionale. Con nove finali da giocare, una dietro l’altra, continueranno il testa a testa a distanza Maceratese e K Sport Montecchio. I biancorossi dovranno disinfestare Villa San Filippo dallo stesso “fantasma” Sangiustese che inflisse, all’andata, l’unico insuccesso biancorosso in campionato. Il K Sport Montecchio cercherà l’en pleinsettima vittoria consecutiva in casa del Fabriano Cerreto. La squadra di Magi non subisce gol in campionato dalla sfida dell’otto dicembre scorso, all’Helvia Recina, proprio nella tanadiretta concorrente al primato.