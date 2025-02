Rompipallone.it - È finita l’era Inzaghi? Circola una voce sul sostituto

L’avventura di Simoneall’Inter potrebbe arrivare al capolinea, alla fine di questa stagione.Chiaro è che non c’entra quanto successo nel recupero di Fiorentina-Inter, ma qualche frizione si sarebbe registrata con l’ipotesi di vederlo lontano dalla panchina dell’Inter, proprio a causa di quanto fatto e raggiunto con i nerazzurri in questo suo ciclo, senza riuscire ad andare oltre.Non vincere lo Scudetto in questa stagione potrebbe essere preso come “passo falso” a Milano e, dopo aver visto la Supercoppa “scippata” per mano dei rivali di sempre del Milan, i nerazzurri potrebbero interrogarsi sul futuro senza appunto. E c’è unachesulla possibilità di un grande, al suo posto, per il 2025/2026.-Inter, addio a fine stagione? Prende quota un’ipotesi a sorpresaLa pesante sconfitta con la Fiorentina ha aperto dibattito tra i tifosi nerazzurri, che si sono chiesti il perché della prestazione, lontana totalmente da ciò che si è visto nel corso della passata stagione quando l’Inter ha dominato in campionato.