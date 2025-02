Ilrestodelcarlino.it - E a Centobuchi torna il ’Rifugio del cuore’

In occasione della festa di San Valentino a Monteprandone eil ‘Rifugio delcon molte iniziative, ma in particolare due contest pensati dall’associazione dei commercianti e artigiani ’Centopercento’, in collaborazione con l’associazione culturale ’Alchimie d’Arte’, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale. Si inizia domani con l’apertura deldel. Il Centro GiovArti di, arricchito dalle opere di Alchimie d’Arte, e il borgo storico di Monteprandone saranno il cuore pulsante della manifestazione. In piazza dell’Aquila a Monteprandone, ci sarà un cuore rosso di m 4x4 luminoso e una scritta Love, al Centro GiovArti un grande striscione di 6 metri luminoso con il Rifugio dove scattare foto romantiche. Due luoghi in cui gli innamorati potranno scattare foto e selfie condividerli sui propri social con l’hashtag #ilrifugiodelcuore e il tag @associazionecentopercento (su Facebook e Instagram), partecipando così al contest fotografico.