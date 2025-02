News.robadadonne.it - Dua Lipa, l’anello di fidanzamento gispy regalato da Callum Turner è la tendenza del momento

Leggi su News.robadadonne.it

Duasarebbero ufficialmente fidanzati; questo, almeno, è quello che la cantante britannica, con origini kosovare e albanesi, sembra lasciar intuire da uno degli ultimi caroselli pubblicati sul profilo Instagram, dove inquadra, in primissimo piano, un anello d’oro con pietra preziosa. Alnon si sa ancora quale brand di gioielli abbia disegnatodella cantante, ma si sa solo che, nel settore, è noto come “anello gipsy”, data la fascia massiccia in oro giallo in cui sono incastonate una o più pietre.“di Dua non è una scelta convenzionale, ma è estremamente elegante e piuttosto di– ha spiegato a Elle la gioielliera Rachel Boston – Negli ultimi due anni abbiamo notato che molti dei nostri clienti si sono orientati verso fedi più larghe e più ricche di oro”.