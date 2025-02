Ilrestodelcarlino.it - Droga spedita nei pacchetti di patatine

Una rete di corrieri che spediva laattraverso pacchi postali. L’inchiesta, che ha preso il via in maniera accidentale la scorsa estate, ha visto il coinvolgimento di quattro persone, residenti a Villa Verucchio e San Leo, tre delle quali sono state raggiunte da misure cautelari. I militari, sotto la direzione del pubblico ministero, hanno sequestrato oltre 15 chilogrammi di hashish e marijuana, scoprendo un’ampia rete di spaccio nel cuore della Valmarecchia. Tutto è cominciato quando, in un centro di ritiro pacchi di Verucchio, un corriere ha accidentalmente aperto uno scatolone lasciato in attesa di essere ritirato. All’interno, invece dei consueti prodotti, sono emersi deicontenenti palline di formaggio che, al loro interno, nascondevano oltre mezzo chilo di hashish e alcuni grammi di marijuana.