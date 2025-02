Ilrestodelcarlino.it - Droga, spacciatore in fuga trovato e arrestato in Albania

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per sfuggire al carcere aveva fatto perdere le sue tracce e si era rifugiato in, a Shijak, un paese vicino Durazzo. Grazie alla collaborazione tra i carabinieri del comando provinciale di Fermo e le forze dell’ordine albanesi, è stato rintracciato e. In manette è finito un albanese di 49 anni, pluripregiudicato, domiciliato a Porto Sant’Elpidio. L’uomo, noto per avere diversi alias, era ricercato attivamente dal 2015 e risultava inserito anche nel database dell’Interpol con una Red Notice. La Red Notice è un avviso diffuso dall’Interpol che su richiesta di una forza di polizia nazionale viene memorizzato nella banca dati internazionale e può essere visualizzato immediatamente dalle forze di polizia di tutto il mondo. L’arresto è stato possibile grazie a un’accurata attività info-investigativa condotta dal Reparto operativo dei carabinieri, che ha consentito di localizzare il latitante, gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Fermo.