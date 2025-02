Dayitalianews.com - Drammatico incidente lungo la Pontina: autocarro prende fuoco

Momenti di paura oggi sulla Strada Statale, all’altezza del km 94,700, tra Sabaudia e Terracina, dove unha coinvolto due mezzi pesanti. A seguito dell’impatto, unha preso, generando una colonna di fumo visibile a distanza.Nessun ferito grave, traffico rallentatoFortunatamente, l’non ha causato feriti gravi, ma la viabilità è stata fortemente rallentata per consentire l’intervento dei Vigili del, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro.L’episodio ha creato disagi alla circolazione, con lunghe code e deviazioni per gli automobilisti diretti verso Terracina. Le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati sono ancora in corso.