Tvzap.it - Dramma in Italia, 13enne precipita dal terrazzo: il volo di diversi metri

Leggi su Tvzap.it

indal: ildi. La comunità di San Papino a Milazzo è ancora in stato di choc dopo quando accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 7 febbraio 2025. Una ragazzina sarebbe infatti caduta daldella propria abitazione impattando rovinosamente a terra dopo undi dieci. Cosa è accaduto e quali sono le sue condizioni. (.)Leggi anche: Bimba di 7 anni arriva da sola a scuola, poi la terribile scoperta sulla madreLeggi anche: Tragico incidente, nell’impatto muore il musicistanoMilazzo, 13 ennedal: ildi 10Una ragazza di 13 anni si trova in gravi condizioni dopo essere caduta daldella sua casa a Milazzo, in provincia di Messina. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8, nella zona di San Papino.