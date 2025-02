Nerdpool.it - Dragon Ball Daima si avvicina al gran finale con un nuovo trailer (e una nuova trasformazione)

Leggi su Nerdpool.it

” sta per concludersi, con il ventesimo e ultimo episodio in arrivo venerdì 28 febbraio. Mentre i Guerrieri Z si preparano a combattere Majin Duu, Majin Kuu, i Tamagami e un Gomah potenziato, ildella serie spin-off ha ancora una sorpresa in serbo per i fan dell’anime. Unha rivelato che Goku tornerà a utilizzare il Super Saiyan 3, seguendo le orme di Vegeta. Con pochi episodi rimasti, i fan sono impazienti di scoprire seriuscirà a chiudere in bellezza.Vegeta e il ritorno del Super Saiyan 3Uno dei momenti più sorprendenti della prima stagione diè stata ladi Vegeta in Super Saiyan 3. Per anni, molti fan dello shonen avevano perso le speranze di vedere questa forma utilizzata dal Principe dei Saiyan, dato che non era mai apparsa inSuper.