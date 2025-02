Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Galles, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, streaming

Secondo appuntamento per la Nazionalena dinel Sei. Esordio casalingo per gli azzurri di Gonzalo Quesada che affronteranno sabato allo Stadio Olimpico di Roma il. Partita fondamentale in chiave tricolore: con la spinta del pubblico amico infatti Capuozzo e compagni potrebbero centrare il colpaccio contro una squadra non del tutto in formissima.La diretta TV sarà disponibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); insu RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi fornirà infine la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti costanti sul match dell’nel Sei.CALENDARIO SEISabato 8 febbraioOre 15:15– Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201).SEISEGUIRLA IN TV EDiretta TV:Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)Diretta: RaiPlay, SkyGo e NOWDiretta Live testuale: OA Sport