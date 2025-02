Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, Coppa Italia volley femminile 2025: orari semifinali e finale

Sabato 8 febbraio si disputeranno ledelladi: sarà la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) a ospitare la competizione che metterà in palio l’ambito trofeo.si presenterà all’appuntamento da grande favorita, è imbattuta in stagione e punta a difendere il titolo conquistato nella passata annata agonistica. Le Campionesse d’, d’Europa e del mondo apriranno le danze nella semidelle ore 15.30 contro.Le Pantere si faranno trascinare dall’opposto Isabelle Haak, dalla regista Joanna Wolosz, dalle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi contro il sodalizio piemontese di Lorenzo Bernardi, desideroso di interrompere la striscia di successi della corazzata veneta. Nell’altra semiin programma alle ore 18.