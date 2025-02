Repubblica.it - Dopo Almasri, un altro torturatore ospite del torneo di calcio voluto da Meloni a Roma

Al-Kikli, capo del Ssa e denunciato per crimini contro l’umanità alla Cpi, nel luglio scorso era aper le finali del campionato libico che l’Italia ha ospitato. Accusato di torture, violenze e stupri, per il panel of experts dell’Onu è il vero proprietario della squadra.