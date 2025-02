Lapresse.it - Doping, presidente Wada: “Casi Sinner e Swiatek non sono paragonabili”

“Si tratta di duecompletamente diversi che non posessere confrontati. Sia le sostanze (clostebol e trimetazidina) sia le circostanzediverse. Abbiamo preso entrambe le decisioni dopo aver chiesto il parere di un esperto esterno. La procedura da parte dellaè stata la stessa di qualsiasi altro caso disciplinare”. Lo ha detto ildell’Agenzia mondiale anti) Witold Banka parlando al sito polacco ‘Rz’ a proposito deiche riguardano Jannike Igaentrambi risultati positivi all’uso di sostanze proibite. Nei confronti dilanon ha presentato alcun ricorso al Tas, cosa che è invece avvenuta per.E a proposito dell’azzurro, Banka ha detto: “Non posso entrare nei dettagli perché siamo parte in causa. Non mettiamo in dubbio chenon abbia assunto deliberatamente sostanze dopanti, ma richiamiamo l’attenzione sulla responsabilità dell’atleta per le azioni dei suoi collaboratori”.