It.newsner.com - Donna tatuata su viso si sfoga perché azienda non la assume

Leggi su It.newsner.com

Unacon tantissimi tatuaggi si è recentementeta onlineTJ Maxx (catena di grandi magazzini discount americana) l’ha rifiutata per un posto da impiegata in uno dei suoi negozi. Invece di offrirle il proprio sostegno, la comunità online le ha dato una dose di realtà, suggerendole che “piercing e tatuaggi sul” sono “un freno alla carriera”, rendendola “non assumibile”.Ash Putnam, che si fa chiamare ashxobrien, è andata su TikTok e si è lamentata del fatto che TJ Maxx l’ha rifiutata per un lavoro nella vendita al dettaglio.“Ho fatto domanda a TJ Maxx qualche settimana fa e mi hanno rifiutato la domanda”, ha esordito la 24enne nel clip di TikTok che è stato visualizzato più di 7 milioni di volte. “Non mi hanno nemmeno chiamato. Mi hanno solo mandato un’email automatica”.