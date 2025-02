Ilrestodelcarlino.it - Donazioni, patto Avis-Cna: "Ripartiamo dai lavoratori"

Un impegno comune per diffondere la cultura della donazione, della prevenzione e della solidarietà. È questo l’obiettivo della convenzione siglata ieri nella sede di Cna. I firmatari sono l’associazione di categoria enelle sue articolazioni provinciale e comunale. Nel corso della presentazione è stata ribadita l’intenzione di sensibilizzare la popolazione, in particolaree imprenditori, sull’importanza della salute e del dono del sangue. L’accordo rappresenta un ulteriore passo di una collaborazione avviata da anni. Come ricorda Davide Brugnati, presidente diprovinciale, la sinergia risale a tempo addietro, con iniziative congiunte come la distribuzione di volantini informativi in lingua straniera già quindici anni fa. "L’autosufficienza di sangue e plasma è al limite – ha dichiarato – e dobbiamo sempre cercare nuovi donatori.