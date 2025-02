Ilrestodelcarlino.it - Domani fischia. Angelillo di Nola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due precedenti dal 2022 a oggi. Uno in serie D e uno in C. Sarà la terza voltaal ’Romeo Neri’ tra il Rimini e Lucio Felice, l’arbitro designato a dirigere il match che i biancorossi giocheranno con l’Ascoli (calcio d’inizio alle 19.30). Due precedenti dicevamo e un bilancio di una vittoria e un pareggio del Rimini. La vittoria nella stagione 2021-2022 in D nel match, proprio al ’Neri’, contro il Borgo San Donnino (4-0). Un successo firmato dai gol di Mencagli, Ferrara (doppietta per lui) e Gabbianelli. Un pareggio la stagione successiva in C, sempre al ’Neri’. Rimini-Montevarchi finì 1-1 con il gol biancorosso, neanche a dirlo, di Santini.sarà sul sintetico della stadio riminese in compagnia degli assistenti Alessandro Cassano di Saronno e Gennantonio Martone di Monza.