Inter-news.it - Dodo: «Partita perfetta, lavorato benissimo. Lunedì complicato»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato in conferenza stampa per commentare latra Fiorentina e Inter, recupero della quattordicesima giornata. Sul posto il nostro inviato.CONFERENZA STAMPAPOST FIORENTINA-INTERCONFERENZAsi è espresso in conferenza stampa dopo Fiorentina-Inter.Vi è riuscito tutto.?Credo, abbiamomolto sull’Inter. Tutti hanno dato qualcosa in più. Questo tipo di gioco porta fiducia, se continuiamo così possiamo raggiungere gli obiettivi.La società haper arrivare in Champions League? E tu li stai motivando?Per il mercato credo che la società abbia fatto. Qui arrivano tutti giocatori con lo stesso obiettivo, io l’ho giocata già, è un momento unico giocarla. Possiamo arrivarci se abbiamo tutti lo stesso atteggiamento.