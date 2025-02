Internews24.com - Dodo emozionato: «Non capita tutti i giorni di vincere contro l’Inter, se continuiamo così possiamo…»

di RedazioneIl terzino della Fiorentina,, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto ieri serain campionatoIntervenuto sui canali ufficiali del club Viola,ha parlatonel postpartita di Fiorentina Inter, sfida valevole per il recupero del 14° turno del campionato di Serie A vinto per 3 a 0 dalla squadra di Raffaele Palladino. L’esterno brasiliano è stato tra i migliori in campo: è suo l’assist per una delle due reti realizzate da Moise Kean.L’EMOZIONE PER LA VITTORIA– «Nondicon, la squadra ha avuto un atteggiamento incredibile. Ogni giocatore ha fatto una grande partita; se, possiamo arrivare al nostro obiettivo».LA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA – «Sapevamo delle difficoltà della partita, ma l’atteggiamento non è mancato: con umiltà possiamo sempre alzare il livello.