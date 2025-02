Inter-news.it - Dodô: «Abbiamo ripreso fiducia! Possiamo arrivare in Champions League»

Leggi su Inter-news.it

In collegamento con Sky Sport, il centrocampistaha commentato la vittoria ai danni contro l’Inter a Firenze. Tanti i temi toccati dal difensore brasiliano. SORRISI –, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in collegamento con Sky Sport della vittoria contro l‘Inter al Franchi. Questo il commento del brasiliano, autore di un assist: «Siamo stati bravi in questa partita, ci siamo allenati tutta la settimana. Sappiamo che eravamo in difficoltà rispetto a dicembre, ma siamo entrati in campo tutti concentrati. Continuando così,fare bene e rimanere lassù. Dobbiamoin, è il nostro obiettivo. È un campionato bello da giocare, lo dico ai ragazzi: è divertente stare in. Se continuiamo così,farcela. Oggi a Kean ho fatto un bel assist, ne mancano tre e poi avrò una bella vacanza pagata.