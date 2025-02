Internews24.com - Dodo a Sky: «Sapevamo di essere in difficoltà numerica e chi è entrato in campo ha dato tutto»

Leggi su Internews24.com

di Redazionenel post partita di Fiorentina Inter ha analizzato il match vinto ai microfoni di Sky. Di seguito le sue paroleRaggiunto dai microfoni di Skyha parlato di Fiorentina Inter, match vinto nettamente dalla Viola. 3-0 il risultato finale figlio anche delle disattenzioni dei nerazzurri e della prestazione non al top di alcuni big. Di seguito l’analisi chiara e puntuale del giocatore viola.PAROLE – «Siamo stati bravi, ci siamo allenati bene questa settimana per prepararci ad affrontare l’Inter.che eravamo inquindi tutti quelli che sono entrati insono stati bravi e se continuiamo con questo atteggiamento possiamo restare lassù e continuare per il nostro obiettivo».AVETE L’AMBIZIONE DI ARRIVARE DOVE? -«Vogliamo arrivare in Champions League perché è l’obiettivo di tutti i giocatori perché è un bel torneo da giocare.