Diversità e benessere, il modo di fare impresa di Marina Salamon

“Tutto ciò che èo minoranza fa bene, perché spalanca ildi pensare il futuro”. La frase racchiude la filosofia di, imprenditrice, dirigente d’azienda e scrittrice.Classe 1958 e una prima laurea in Storia all’Università Ca’ Foscari di Venezia,è diventata imprenditrice in giovane età fondando Altana, azienda di abbigliamento per bambini. All’inizio degli Anni ’90 ha assunto il controllo della società di ricerche di mercato Doxa (per poi cedere dopo 28 anni la maggioranza a un gruppo di Parigi) e nel 2014 è diventata azionista di maggioranza di Save the Duck, azienda che produce piumini senza utilizzare penne d’oca. Oggi tutte le realtà fanno capo alla holding Alchimia, leader nel settore della compravendita immobiliare.La politicaAl successo imprenditoriale, la tradateseha affiancato l’impegno politico facendo parte della giunta veneziana di Massimo Cacciari.