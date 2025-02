Ilfattoquotidiano.it - “Disse davanti a tutti che gli sarebbe piaciuto girarmi e scopa*** contro il bancone”: lo chef noto in tv, Gino D’Acampo, accusato di molestie sessuali e comportamenti aggressivi

Si chiamaed è unooriginario di Torre Del Grecoin Inghilterra anche come volto tv. Di lui in queste ore si parla ini siti britannici per via dell’uscita delle carte dell’inchiesta condotta da ITV News, rete con cuiha collaborato per 12 anni. Le accuse sono dicon i collaboratori. Il suo comportamento è stato descritto dai testimoni come “sconvolgente”, “inaccettabile” e persino “orribile”.Secondo quanto riporta il Daily Mail, una delle case di produzione che curava gli show con loprotagonista era a conoscenza di tutto ma ha preferito il silenzio. Nelle carte si legge la testimonianza di una donna, indicata con lo pseudonimo di Hannah, che racconta un fatto accaduto nel 2011 durante un servizio fotografico.