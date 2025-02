Viterbotoday.it - Disoccupati over 18, sei mesi di tirocinio a 800 euro al mese

Leggi su Viterbotoday.it

Seidi tirocini in azienda a 800alper i18. "Per l'impresa il vantaggio sarà doppio: potrà formare una persona gratuitamente e ottenere un consistente contributo in caso di assunzione. Ma anche il tirocinante avrà i suoi benefici: un'indennità di 800al