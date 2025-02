Ilrestodelcarlino.it - Discarica, il post chiusura . Il controllo durerà 30 anni . FdI: "Chiarezza sui costi"

di Enrico AgnessiInizia la prossima settimana la partita (delicatissima) che porterà alla definizione della gestioneoperativa dellaTre Monti. Lunedì 10 è infatti convocata una commissione consiliare per esaminare i passaggi successivi allo stop ai conferimenti (terminati a fine 2024 a fronte di un impianto ormai saturo) nel sito di proprietà del Con.Ami e gestito in questida Herambiente. Il punto di partenza è una delibera della Giunta regionale datata 26 giugno 2023, quando dall’ente allora guidato da Stefano Bonaccini arrivò il via libera alla riapertura della(limitatamente al terzo lotto in sopraelevazione) chiamata a raccogliere rifiuti che, in teoria, sarebbero dovuti arrivare "in via prioritaria" dai comuni alluvionati; ma che in realtà si è ritrovata ben presto a ospitare al proprio interno anche gli scarti provenienti da altri territori.