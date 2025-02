Ilgiorno.it - Disabilità visiva, intelligenza artificiale e strumenti digitali innovativi per la riabilitazione di bambini e ragazzi

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia, 7 febbraio 2025 – La tecnologia sempre più al servizio della medicina:e interventi personalizzati possono aiutaree adolescenti con. Prende il via in Italia e in 8 Paesi in Europa, grazie ai finanziamenti europei Horizon 2024, per i prossimi quattro anni, il progetto Vippstar coordinato dalla Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Università di Brescia, in collaborazione con ASST Spedali Civili e il centro Light di Brescia. L'obiettivo è quello di fornire ae adolescenti con, associata o meno ad altreche favoriscano l'autonomia e li aiutino ad affrontare le sfide quotidiane: dalle attività diprecoce a quelle di sostegno, all'apprendimento, all'inclusione sociale, alla promozione del neurosviluppo, della salute mentale, del benessere e della qualità di vita, dall'infanzia all'adolescenza.