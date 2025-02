Panorama.it - Dirottare il Futuro | Perché il telemarketing ci tormenta?

In questo episodio diil, Giulio Coraggio, avvocato esperto in nuove tecnologie, smonta il sistema delselvaggio, analizzando: Il Registro delle Opposizioni:non ferma le chiamate indesiderate? Le sanzioni del Garante Privacy: le società di energia e telefonia sono davvero colpevoli o vittime? L’inerzia delle autorità:la polizia non interviene contro le organizzazioni criminali dietro queste truffe? I call center abusivi: chi c’è davvero dietro le chiamate enon dovremmo prendercela con gli operatori. Scopri come proteggerti dalillegale eil problema è più grande di quanto pensiamo.