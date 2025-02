Ilgiorno.it - Diritto allo studio e libri di testo. Oltre 13 milioni a scuola e nidi

L’educazione e la formazione sempre al primo posto nell’attenzione dell’Amministrazione. Confermati anche per il 2025 gli obiettivi di investimento sull’educazione e la formazione. La voce più significativa delle spese correnti del Bilancio di previsione appena approvato riguarda proprio l’istruzione e icon 13,3di euro. Per i 6 asili nido pubblici la spesa prevista è pari a1,8di euro. Verrà rinnovato per un ulteriore triennio il sostegno alle scuole statali (circa 73mila euro), le iniziative per il(114mila euro per ididellaprimaria) e il potenziamento dell’offerta formativa, con fondi specifici a sostegno della promozione della legalità. Mantenuti anche gli assegni di11mila euro ai quali si aggiungeranno le somme elargite direttamente dagli sponsor) e il trasporto scolastico (circa 67mila euro).