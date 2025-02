Diritti Tv l’Inter incassa meno dell’ultima in Premier League

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il calcio italiano negli ultimi anni ha dimostrato di essere in crescita, non tanto dal punto di vista economico ma da quello dei risultati sportivi. Le squadre italiane in Europa, sebbene manchi dal 2010 la vittoria in Champions, stanno ben figurando, con il solo Bologna eliminato, mentre tutte le altre 7 squadre sono ancora in corsa nelle varie competizioni, e così anche nelle ultime stagioni. Il tutto, mentre c’è ancora una grande differenza economica, soprattutto in tema deitv, ed a farla da padrone è la, ovvero il massimo campionato inglese.inSecondo quanto riportato da Calcio e Finanza, lacontinua a comandare in tema ditv: sono ben 3,7 miliardi di euro i ricavi complessivi del campionato inglese nella stagione 2023-24, ovvero circa il triplo rispetto alla Serie A.