Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Como-Juventus: le formazioni Ufficiali LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sinigaglia’ tra i biancoblu di Fabregas e i bianconeri di Thiago Motta in tempo realeLaè di scena anell’anticipo del venerdì che apre la ventiquattresima giornata del campionato diA, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due delle squadre che sono state più attive nella sessione invernale di mercato che saràdall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.Fabregas e Thiago Motta, allenatori die Juve (LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i bianconeri di Thiago Motta, tornati alla vittoria domenica scorsa contro l’Empoli, vogliono dare seguito al successo ottenuto contro i toscani. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti per scavalcare almeno momentaneamente la Lazio – impegnata domenica contro il Monza – al quarto posto in classifica e prepararsi al meglio all’andata dei playoff di Champions League contro il Psv Eindhoven.