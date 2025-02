Ilrestodelcarlino.it - Diotallevi e la formazione: "Importante riuscire a creare coscienza critica tra i ragazzi"

Partner da sempre dell’iniziativa ‘Cronisti in classe’ del Resto del Carlino è Astea Energia, con sede a Osimo, una realtà che è presente con i suoi sportelli su tutto il territorio nazionale. "Abbiamo a cuore il rapporto con le nuove generazioni e con progetti come questo crediamo di contribuire alla lorocon attività stimolanti". Questo è il commento di Demis, presidente di Astea Energia. "Nel macroprogetto ‘Da Spettatori a Protagonisti’ – commenta– rientra appieno anche il campionato di giornalismo del Resto del Carlino, parte di questo dialogo costruttivo tra Astea Energia e i giovani. Ci sembra una collaborazione efficace su temi e problemi importanti. Leggiamo le pagine scritte daie pubblicate sul quotidiano, in modo da cogliere suggerimenti e sensibilità.