, amore,quando il tuo respiro si scioglie nel mio,quando la tua pelle diventa orizzontee le tue mani scrivono il mio nome sulla pelle., amore,ti perdiquando chiudi gli occhi e trovi i miei,quando il mondo si stringe in un battitoe il tempo si inginocchia a guardarci.Forse sei l’aria che sfiora la mia gola,forse il mare che non smette di tornare,forse il silenzio che sa il mio nomee lo sussurra quando nessuno ascolta., amore, sedavveroo se sei l’onda che abita il mio petto,la strada che non imparo a lasciare,la casail cuore torna nudo.E se un confine davvero c’è,strappalo via, spezzalo adesso,che io voglio amarti senza margini,senza paura,senza fine.S.S.C.L'articoloproviene da Arezzo News.