Unlimitednews.it - Dimissioni dei dipendenti federali Usa, un giudice sospende il provvedimento di Trump

Leggi su Unlimitednews.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Unfederale ha bloccato il piano del presidente Donalddi estromettere ioffrendo loro incentivi finanziari. Ilsarebbe dovuto entrare in vigore a partire da oggi, venerdi, 7 febbraio.Prima della sentenza delconsiderati idonei avevano tempo fino alle 23:59 di giovedì per presentare la richiesta del programma didifferite in modo da poter lasciare il lavoro con la garanzia di essere pagati fino a settembre. Dopo iliniziale l’addetto stampa diaveva accusato alcunidi voler “fregare il popolo americano”.La sospensione delderiva da una causa che l’American Federation of Government Employees e diversi altri sindacati hanno presentato martedì alla Corte distrettuale degli Stati Uniti in Massachusetts, chiedendo un ordine restrittivo temporaneo perre l’entrata in vigore del