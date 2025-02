Sport.quotidiano.net - Dilettanti/promozionE. Cdr a Campagnola, vale mezza stagione

C’è il palio un pezzo di Eccellenza domenica anel big match didove è attesa la capolista Cdr Mutina. La squadra di Paganelli guida il girone da inizioma non sta vivendo il suo miglior momento (2 punti in 3 gare) e si presenta in terra reggiana a +7 sulla squadra di Manfredini (già alla guida anche della Juniores del Fiorano) per quello che a 11 turni dalla fine è l’ultimo scontro diretto d’alta quota almeno con le prime 4 della classe. La Cdr ha infatti già affrontato a gennaio la Sanmichelese quarta (vittoria 2-1) e il Castellarano terzo (pari 1-1), poi resteranno solo Ganaceto e La Pieve della zona playoff da incrociare. Uno snodo cruciale per gli ’orange’ che mette di fronte il miglior attacco (59 reti quello della Cdr) e la miglior difesa, visto che ilha subito appena 12 reti.