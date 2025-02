Formiche.net - Difesa comune, von der Leyen alza la voce. Serve fare di più e insieme

Nonostante il consenso unanime sull’importanza di rafforzare laeuropea, le divergenze tra gli Stati membri dell’Ue restano profonde. In questo scenario arriva da Danzica l’appello, che suona come un monito, della presidente della Commissione europea, Ursula von der: “Dobbiamodi più, e dobbiamo farlo”. La presidente, che si trova in Polonia dove ha tenuto una conferenza stampa con il premier polacco Donald Tusk, presidenza di turno del Consiglio Ue, ha sottolineato infatti che “Questo nuovo ciclo politico segna l’inizio di una nuova era nellaeuropea. Nei tre anni di guerra di Putin, abbiamo aumentato la nostra produzione militare, ma non è abbastanza. Dobbiamodi più, più che mai. Dobbiamo spendere meglio e dobbiamo spendere, perché l’Europa ha bisogno di un’impennata nella”.