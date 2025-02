Calciomercato.it - DIERETTA Venezia-Roma, Ranieri: “Volevamo Kolo Muani, ma non potevamo pagare l’ingaggio” LIVE

Le parole del tecnico giallorosso a due giorni dalla sfida con l’ex Di Francesco e dopo l’eliminazione in Coppa ItaliaLaprova a rialzarsi in campionato dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan. Asfida dura contro l’ex Di Francesco, bisognoso di punti salvezza e in un discreto momento di forma.Claudio– Screenshot YutubeIl tecnico giallorosso, per coltivare ancora ambizioni di rimonta e soprattutto tenersi in palla per provare ad andare avanti in Europa League (giovedì c’è l’andata col Porto), sa che non sono concessi passi falsi. Claudioha parlato così in conferenza stampa a due giorni dal match del ‘Penzo’:“Quello che ho detto sui Friedkin è vero. Hanno speso una barca di soldi, qualcuno dice che li hanno spesi male. Posso condividere, non li hanno speso bene.