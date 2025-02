Lettera43.it - Diana Poloni, chi è la fidanzata di Francesco Renga

Ospite dei Modà per la serata delle cover,duetterà con la band di Kekko Silvestre a Sanremo 2025 sulle note della sua Angelo. Vincitore del Festival nel 2005, il brano è dedicato alla figlia Jolanda, nata un anno prima dalla sua relazione con l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini. Un amore durato 11 anni fino all’improvvisa rottura nel 2015. Quattro anni dopo, il cantante ed ex membro dei Timoria, ha ufficializzato una nuova storia con. Lontana dal mondo dello spettacolo, ha scelto il riserbo per quanto riguarda la sua vita privata ma è molto probabile che non farà mancare il suo sostengo al compagno al Teatro Ariston venerdì 14 febbraio.Chi èdiRegnaUn selfie dicon la compagna (Instagram).Per quanto riguarda, non sono disponibili molte informazioni online.