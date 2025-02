Inter-news.it - Di Vaio: «Fabbian non ha mai chiesto la cessione. Odgaard un ‘problema’»

Marco Di Vaio ha indicato le ultime novità legate alla situazione di mercato di Giovanni Fabbian, sottolineando una chiara volontà da parte del calciatore.IL COMMENTO – Marco Di Vaio ha parlato, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto del Bologna Estanis Pedrola, anche delle voci di mercato legate a Giovanni Fabbian. Il ds dei rossoblù si è così espresso in merito: «Ha avuto tante richieste, ma non ha mai manifestato l'intenzione di andare via. Per noi si tratta di un giocatore su cui fare affidamento. Nella prima parte ha giocato maggiormente Europa rispetto al campionato, in particolare a causa dell'esplosione di Jens Odgaard. Ma il calciatore non ci ha mai chiesto di essere ceduto».