Deva Cassel, svelato il nuovo film con la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel

La vedremo nel prossimo adattamento Netflix de Il Gattopardo ma anche nella nuova versione di un'altra celebre opera, Julien De Saint Jean e Romain Duris saranno i co-protagonisti di una versione contemporanea in lingua francese del classico romanzo parigino di Gaston Leroux, Il Fantasma dell'Opera, destinata a un pubblico young adult e ispirata al franchise di Twilight. SND, la divisione di produzione, distribuzione e vendita didell'emittente commerciale francese in chiaro M6, co-produrrà e si occuperà della vendita dei diritti per l'ambizioso progetto e lancerà le prevendite all'EuropeanMarket di Berlino questo mese. Alexandre Castagnetti (Stand by Love, Tamara e A New Girl In Paris) dirigerà il, basandosi su una sceneggiatura scritta insieme .