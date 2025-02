Designers Guild Awards 2025 | i vincitori per i migliori costumi dell’anno

Leggi su Cinefilos.it

: iper iWicked e Conclave sono stati i grandidella 27a edizione dei Costume.Questa è stata la seconda volta che la gilda ha premiato lo stilista di Wicked Paul Tazewell. Ha vinto nel 2021 per Hamilton nella categoria eccellenza nel varietà, reality-competition o televisione in diretta. Anche a seguito di questo riconoscimento, Tazewell è emerso come favorito per l’Oscar per i. Se finirà per vincere, entrerà nella storia come il primo uomo di colore a vincere nella categoria Academy. Dovrà vedersela con isti di A Complete Unknown, Conclave, Il Gladiatore 2 e Nosferatu. Nella categoria eccellenza nel film d’epoca, Linda Muir ha vinto per il suo lavoro in Nosferatu.Jackie Tohn, presentatore della cerimonia, ha annunciato che la gilda sta lanciando un’asta diper film e TV per sostenere l’IATSE Emergency Relief Fund.